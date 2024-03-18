Главный тренер «Ромы» Де Росси: футбол — это не только цифры и фонды заработной платы

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о том, что римляне будут бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, а также о том, что деньги не являются определяющим преимуществом в конкуренции между командами.

«Рома» не лучшая команда, но помимо «Милана», «Интера» и «Ювентуса», мы можем играть наравне с другими и бороться за эту цель.

Есть команды, которые доказывают, что футбол — это не только цифры и фонды заработной платы; в противном случае «Болонья» была бы десятой. Мы должны быть уверены в себе. Если мы этого не сделаем, заработать очки будет сложнее.

Мне повезло найти клуб и группу игроков, которые верили в меня. Впереди ещё долгий путь, мы все ещё можем улучшить или разрушить всё, если не будем хорошо играть эти два месяца», — приводит слова Де России Football Italia.