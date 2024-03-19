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Внушительная зарплата может не позволить «Боруссии» сохранить Санчо — Плеттенберг

Внушительная зарплата может не позволить «Боруссии» сохранить Санчо — Плеттенберг
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в расположение английского клуба предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам игрок и боссы дортмундской «Боруссии» заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако этому могут помешать высокие зарплатные ожидания англичанина. «Шмелям» придётся заплатить как минимум € 35 млн для подписания атакующего футболиста. Отмечается, что бюджет дортмундцев, скорее всего, не сможет предусмотреть подобных финансовых нагрузок.

Санчо выступает за «Боруссию» с января этого года на правах шестимесячной аренды. Вингер провёл за «шмелей» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что «Боруссия» может обменять своего форварда на Санчо.

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