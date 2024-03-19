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Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал, что придётся сделать команде после ухода Мбаппе

Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал, что придётся сделать команде после ухода Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о роли Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась разгромной победой парижан со счётом 6:2. В этой встрече Мбаппе оформил хет-трик.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 14'     0:2 Мбаппе – 22'     1:2 Норден – 30'     2:2 Саванье – 45+2'     2:3 Мбаппе – 50'     2:4 Ин – 53'     2:5 Мбаппе – 63'     2:6 Мендеш – 89'    

«Мбаппе был исключительным игроком, мы должны использовать его, пока можем, а когда мы больше не сможем этим воспользоваться, нам придётся повысить свой уровень. С самого рождения он забивал голы из-за пределов штрафной», — приводит слова Энрике AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

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