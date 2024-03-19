Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал, что придётся сделать команде после ухода Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о роли Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась разгромной победой парижан со счётом 6:2. В этой встрече Мбаппе оформил хет-трик.

«Мбаппе был исключительным игроком, мы должны использовать его, пока можем, а когда мы больше не сможем этим воспользоваться, нам придётся повысить свой уровень. С самого рождения он забивал голы из-за пределов штрафной», — приводит слова Энрике AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: