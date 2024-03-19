Пресс-конференция Вадима Евсеева после поражения «Кубани» продлилась меньше минуты

18 марта 2024 года закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Кубань» из Краснодара. Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий московской команды Иван Тимошенко.

Пресс-конференция главного тренера «Кубани» Вадима Евсеева после поражения в матче с «Родиной» продлилась меньше минуты.

После 23 туров Первой лиги «Родина» набрала 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Кубань» заработала 21 очко и расположилась на 17-й строчке.

В следующем матче подопечные Вадима Евсеева встретятся с московским «Торпедо».