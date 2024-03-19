«Делаю, что должен — вопрос к Карпину». Фомин — о невызове в сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал непопадание в заявку сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«Не знаю, это в первую очередь вопрос к Валерию Карпину. Я делаю то, что должен. Может быть, потому что я не играл первый матч после возобновления чемпионата с «Локомотивом». Это рабочая ситуация, сейчас тренируюсь с «Динамо», — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России».

За «Динамо» 27-летний Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 16 матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».