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Даниил Фомин ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо»

Даниил Фомин ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал своё будущее в московском клубе.

«Моё отношение не поменялось — мне очень нравится в «Динамо». В этом клубе есть всё для развития футболиста. Мне здесь нравится, я здесь уже давно. Если есть возможность — я буду приносить пользу клубу. А так — в футболе бывает всякое, поэтому посмотрим», — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России».

За «Динамо» 27-летний Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 16 матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. «Краснодар», заработав 39 очков, расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 38 очков.

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