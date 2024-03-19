Даниил Фомин ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал своё будущее в московском клубе.

«Моё отношение не поменялось — мне очень нравится в «Динамо». В этом клубе есть всё для развития футболиста. Мне здесь нравится, я здесь уже давно. Если есть возможность — я буду приносить пользу клубу. А так — в футболе бывает всякое, поэтому посмотрим», — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России».

За «Динамо» 27-летний Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 16 матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. «Краснодар», заработав 39 очков, расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 38 очков.