Михаил Мудрик рассказал о своём желании сыграть на Олимпийских играх — 2024 в Париже

23-летний полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своём желании поехать со сборной Украины на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

«Думаю, все хотели бы сыграть там. Отпустит ли «Челси»? Честно говоря, я ещё не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили», – приводит слова Мудрика официальный YouTube-канал УАФ.

Сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Команда примет участие в турнире как полуфиналист молодёжного чемпионата Европы – 2023.

На турнир можно заявить футболистов не старше 23 лет, а также до трёх игроков вне возрастного лимита.

33-е летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл в 30 матчах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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