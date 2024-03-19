Левандовски отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в Ла Лиге.

«Лучший ли это матч сезона? Возможно. Я не уверен. Но самое главное, что мы очень хорошо сыграли с первых минут, держа игру под контролем и забив три гола на поле «Атлетико».

Думаю, за последние две, три, четыре недели мы немного изменили наши тренировки, сделав их более интенсивными. Физически сейчас тоже чувствую себя очень хорошо. Мои товарищи по команде, верю, тоже.

Мы хотим шагнуть вперёд. Сейчас у нас есть несколько недель перерыва в сборной, после которого мы хотим сделать ещё один шаг. Этот момент очень важен. Мы хотим не только побеждать, но и лучше играть», – цитирует Левандовского Football Espana.

Напомним, после 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице.