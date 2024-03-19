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«Россия будет с флагом и гимном». Глава Медиалиги анонсировал крупный международный турнир

«Россия будет с флагом и гимном». Глава Медиалиги анонсировал крупный международный турнир
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Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о будущем международном медиатурнире.

«У нас есть международная повестка. Речь о больших международных соревнованиях с присутствием России, естественно, под флагом и с гимном. Это не пустые слова. В индустрии медиаспорта мы будем первыми, кто так громко о себе в этом году заявит. Причём собираемся организовать противостояния масштабные: Россия, Китай, Индия, Бразилия, США, Объединëнные Арабские Эмираты, Индонезия. И всё это под эгидой медиафутбола. Круто же!

Это совершенно конкретный турнир, конкретный план – чемпионат мира среди медийных сборных, который пройдёт в ноябре. Учитывая, что это поздняя осень — вряд ли в России, скорее, либо организуем в Дубае, либо в Китае, на острове Хайнань», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Николаем Осиповым читайте эксклюзивно на «Чемпионате» в ближайшее время.

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