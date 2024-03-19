Игрок «Родины» Султонов: Артига хочет, чтобы команда играла, как лучшие клубы мира

Полузащитник «Родины» Мухаммад Султонов высказался о работе с главным тренером команды Франком Артигой.

«Конечно, чувствуется, что у Артиги большой опыт работы. У него своё виденье футбола и свой стиль. Он нам это говорит и хочет, чтобы мы играли, как лучшие команды мира», — сказал Султонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года. Срок контракта 47-летнего специалиста неизвестен.

За свою профессиональную карьеру испанец поработал с молодёжными клубами «Барселоны», а также с молодёжными сборными Объединённых Арабских Эмиратов.

После 23 туров «Родина» занимает пятое место в Первой лиге с 37 очками. Лидируют в чемпионате «Химки» (42 очка).