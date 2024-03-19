Жоау Канселу — о возможном переходе в «Бенфику»: это не исключено

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу, арендованный до конца сезона у «Манчестер Сити», прокомментировал возможный переход в «Бенфику».

«Возвращение в «Бенфику»? Это не исключено, я очень хочу играть за «Бенфику», но желаю провести ещё два-три года в «Барселоне», – приводит слова Канселу Som-Hi Serem.

Ранее сообщалось, что агент Канселу намерен провести переговоры с руководством «Сити» о продаже защитника в каталонский клуб. Как сообщает Mundo Deportivo, представитель португальского игрока будет пытаться договориться о сумме в € 20 млн.

В этом сезоне Канселу провёл за «Барселону» 32 матча, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт столько же голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент составляет € 40 млн.