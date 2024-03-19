Егор Титов: матчи с Сербией и Парагваем — праздник для российского футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Сербии и Парагвая.

«Это праздник для российского футбола, РФС делает всё идеально. Есть активности, звёзды футбола. Никаких сомнений, что всё будет идеально. Сборной и тренерскому штабу желаю победы в предстоящих матчах. И получить удовольствие от проделанной работы. Футбол — это всегда радость!» — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. С сербами россияне встретятся 21 марта, с парагвайцами сыграют 25-го числа. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.