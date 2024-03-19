Медиалига подписала нового генерального партнёра

Альфа-Банк стал генеральным партнёром Медийной футбольной лиги — турнира для блогеров, актёров, музыкантов, футболистов и любителей. Сотрудничество прокомментировал президент и основатель Медиалиги Николай Осипов.

«Этот год для нас — амбициозный с точки зрения планов, и нам ценно, что мы его начинаем с Альфа-Банком в качестве партнёра. Наше сотрудничество совершенно точно — про синергию, рост лояльной аудитории и новые возможности для зрителей и игроков, которые появятся при таком объединении», — сказал Осипов.

В рамках партнёрства Альфа-Банк приготовил призы, как для команд, так и для болельщиков. Лучшая команда тура получит 300 000 рублей в качестве призового вознаграждения, а игрок, кто забьёт лучший гол сезона, получит 500 000 рублей плюс кубок в виде красного мяча. Кроме того, бонусная игра «Красный мяч» станет называться «Альфа-TIME». Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев высказался о новом партнёрстве.

«Медиалига уже доказала свою популярность и высокий интерес у аудитории. Альфа-Банк любит поддерживать новые и прорывные идеи и инициативы, особенно на территории спорта. Уверен, что наше сотрудничество позволит сделать этот проект ещё более заметным и масштабным. Уже с этого сезона мы готовим несколько сюрпризов для участников и зрителей Медиалиги», — сказал Зулкарнаев.

МПервый матч Медийной футбольной лиги пройдёт 20 апреля в Москве.