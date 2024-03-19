«Абаскаль остался». Орлов — об ожиданиях от встречи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Спартака» на стадии полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Недавно красно-белые и сине-бело-голубые встречались в рамках чемпионата — матч завершился со счётом 0:0.

«Ожидания от матча в начале марта не оправдались? Да, ну, первый матч был, и «Зенит» был тяжеловат, не в форме, сейчас он набирает её. Ну, а «Спартак», наоборот, выкладывался и в общем-то сыграл достойно и получил хорошую прессу. Справедливую прессу за свою игру против «Зенита». Ну, всё равно противостояние одной и другой команды. Но интересно, Абаскаль-то остался. Поэтому, значит, продолжается Абаскаль – Семак», — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 апреля 2024 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 20:30 мск.