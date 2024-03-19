Ламин Ямал: «Барселона» — это клуб, где все говорят о тебе

16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал высказался о давлении, под которым находятся футболисты, выступающие за каталонский клуб.

«На каждой игре тебя ждёт заполненный стадион. «Барселона» — это клуб, где все говорят о тебе. Что тебе нужно сделать, так это думать только о том, что это игра, и стараться получать удовольствие», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.