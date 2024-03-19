«Выбираем из четырёх стадионов ЧМ-2018». Президент Медиалиги — о финале 5-го сезона

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о выборе места проведения финала пятого сезона.

«Есть несколько классных локаций. Наши любимые «Лужники», которые стали местом для финала третьего сезона с посещаемостью в 23 тысячи. Это был второй по посещаемости матч в Москве вообще за прошлый календарный год, если не брать матчи сборной. Безусловно, финал этого сезона может принять Питер, который летом прекрасен, и «Газпром-Арена» – стадион, на котором Медиалига ещё не играла. Рассматриваем вариант Ростова-на-Дону. И есть самая восточная точка, в которой Медиалига ещё не бывала – стадион чемпионата мира в городе Екатеринбурге, в огромном потрясающем мегаполисе.

Выбираем из четырёх прекрасных стадионов ЧМ-2018, потому что ждём новых рекордов посещаемости. В «Лужниках» было 23 тысячи, Волгоград – 22 тысячи, это финал прошлого сезона с Маканом (MACAN – рэп-исполнитель. – Прим. «Чемпионата») как хедлайнером», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».