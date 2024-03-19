Орлов — Карпину: ты народный тренер, надо всем объяснять, почему в сборной есть этот игрок

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о Валерии Карпине как о тренере сборной России.

«Ну, во всяком случае, сборная, это национальная команда, это социальный проект, это не бизнес-проект, это надо помнить и болельщикам, и тренерам. Тренер сборной должен разъяснять, почему он берёт того или нового игрока. Валерий Карпин пока этого не делает. Считает, что он продолжает быть тренером клуба. Но клуб, сборная, это разные вещи. Ты народный тренер. Сборная — это народная команда. И надо всем объяснять, почему, по какой причине в сборной играет этот футболист», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 21 марта сборная России встретится с национальной командой Сербии в рамках международных товарищеских матчей. Через несколько дней, 25 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».