Сенников: в ближайших турах «Локомотив» доберёт свои очки, состав у команды хороший

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре железнодорожников после возобновления сезона.

«У «Локомотива» неудачный старт по результату, но проиграли только одну игру. Не вижу ничего критичного. Был очень плохой первый тайм с «Динамо», но проиграли по делу. Во втором же тайме вышла хорошая замена. Видно, что у команды есть потенциал и хороший резерв, который может усилить.

В игре с «Сочи» была похожая ситуация, но пропустили ненужный гол и удаление повлияло на ход игры. В конце уже не смогли дожать, хотя было много моментов. В Кубке с «Балтикой» была ровная игра. Просто не смогли выиграть серию пенальти.

Если бы проиграли три игры, тогда можно было бы переживать. Проиграли сильному сопернику — «Динамо». Не вижу, что «Локомотив» может просесть по игре. Состав у них хороший, игроки набирают форму. В ближайших турах доберут свои очки», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 22-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» (31 марта), следом встретятся с «Ахматом» (7 апреля), а потом проведут матч с ЦСКА (13 апреля).