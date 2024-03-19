Хлусевич считает, что тройка Сергеев-Чалов-Тюкавин сильнее, чем Митрович-Влахович-Йович

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что атакующая тройка Сергеев-Чалов-Тюкавин сильнее, чем трио сербских нападающих Митрович-Влахович-Йович.

«Какая тройка нападения опаснее: Митрович-Влахович-Йович или Сергеев-Чалов-Тюкавин? Конечно, Сергеев, Чалов и Тюкавин сильнее», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. С сербами россияне встретятся 21 марта, с парагвайцами сыграют 25-го числа. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.