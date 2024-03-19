«Самая удобная отговорка». Президент Медиалиги высказался о критике в адрес судей

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов высказался о том, что судьи — самые критикуемые люди в футболе и медиафутболе.

«Судейский вопрос действительно самый обсуждаемый и критикуемый. Это же самая удобная отговорка для любого проигравшего — спихнуть вину с самого себя на кого-то другого.

Безусловно, как и все люди, арбитры тоже ошибаются. И ведь ошибки футболистов бывают тоже очень судьбоносные и не менее результативные, повлиявшие на ход игры – незабитый пенальти, например. Ведь мало кто говорит, когда игрок не забил с двух метров в пустые ворота, что результат игры – полностью вина этого человека. Как правило, все запоминают всё равно какой-то судейский ляп, ошибку.

Но судьи всегда были и будут обсуждаемы. К сожалению, это такая профессия, сколько бы возможностей смотреть повторы им ни давали. Трактовка футбольных правил — отдельный пункт, о котором все забывают. У нас ведь до сих пор в профессиональном футболе, с гигантами-арбитрами и мастодонтами-экспертами, трактовка попадания мяча в руку внутри штрафной разная. Так что это всегда будет дискуссия, предмет для обсуждения», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».