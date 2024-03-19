«Спартак» не предлагал контракт вингеру «Галатасарая» Актюркоглу — источник

Футбольный клуб «Спартак» не предлагал контракт полузащитнику турецкого «Галатасарая» Керему Актюркоглу, сообщает Metaratings.

По информации источника, на данный момент «Спартак» не делал официального предложения о переходе футболиста. Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые ищут замену своему вингеру Квинси Промесу, будущее которого в клубе находится под вопросом. В связи с этим они обратили внимание на игрока «Галатасарая» Актюркоглу. Отмечается, что москвичи сделали официальное предложение турецкой команде по возможному трансферу футболиста. Оно расценивается как «очень крупное». Также сообщалось, что «Спартак» предложил самому Керему контракт, условия по которому превышают нынешнюю зарплату Актюркоглу в несколько раз.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 17 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.