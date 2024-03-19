Фабио Капелло: Аллегри творил чудеса до дерби Италии

Экс-тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала», сборных Англии, Италии и России Фабио Капелло высказался о проблемах «Ювентуса» в этом сезоне.

«Прежде всего позвольте мне сказать, что Аллегри творил чудеса до дерби Италии, удерживая «Ювентус» рядом с «Интером». Эти две команды невозможно сравнивать по качеству, и даже «Милан», который сейчас занимает второе место, более конкурентоспособен, чем «бьянконери». Матч с «Интером» показал игрокам «Ювентуса» разницу между двумя командами, и это сильно повлияло на них. Адреналин и концентрация снизились, и этот период упадка является следствием.

У «Интера» более качественная позиция в центре полузащиты, а «Милан» на левом фланге может сделать что угодно за 90 минут с Тео и Леао. В «Ювентусе» решающим фактором является Рабьо, и не случайно, что проблемы «Ювентуса» начались, когда француз был не в лучшей форме», – приводит слова Капелло Football Italia.

На данный момент туринский «Ювентус» располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 встречах. Ранее сообщалось, что итальянский клуб уже рассматривает кандидатов на пост главного тренера в случае ухода Аллегри.