La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» рассматривает возможность замены Аллегри

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Туринский «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в списке кандидатов три тренера: Тьяго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

Контракт Аллегри с туринским клубом истекает летом 2025 года, однако преждевременное прекращение соглашений возможно и по инициативе тренера. Как отмечает источник, дальнейшее сотрудничество «Ювентуса» с Аллегри зависит от итогов нынешнего сезона.

На данный момент туринский клуб располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 матчах. В Лиге Европы «Ювентус» вышел в стадию плей-офф, где 11 апреля проведёт матч с «Ромой». Ответная встреча команд состоится 18 апреля.