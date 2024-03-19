Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Осипов назвал игроков из Медиалиги, которые заиграли бы в РПЛ

Николай Осипов назвал игроков из Медиалиги, которые заиграли бы в РПЛ
,
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов перечислил медийных футболистов, которые могли бы заиграть на профессиональном уровне.

«Большинство ребят пытаются, а самое главное – у них хорошо это получается, совмещать свой медийный творческий рост, креатив и футбольные выступления. У нас есть мальчишки, которые сейчас спокойно могли бы играть в командах как минимум ФНЛ, а кто-то и в РПЛ не был бы худшим.

Это Вася Маврин, звезда «Амкала». Это Миша Прокоп, который сейчас в «Родине Медиа». Это Кирилл Бирюков, парень, который играет за «Титан». Они все по футбольному мастерству не уступают и по физической подготовленности. Влад Ослоновский, звезда 2DROTS. Дима Сычев – вратарь, который в Кубке России против «Химок» и других команд ФНЛ отбивал по три пенальти подряд. Эти все ребята сейчас спокойно могут играть в футбол профессионально», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Новый сезон Медиалиги: фавориты, нововведения, деньги, Баста и ЧМ среди медиасборных
Эксклюзив
Новый сезон Медиалиги: фавориты, нововведения, деньги, Баста и ЧМ среди медиасборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android