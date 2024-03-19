Клуб Басты «СКА-Ростов» выгнал блогера, который обманывал людей на деньги

Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону», владельцем которого является известный исполнитель Баста, объявил в соцсетях о расставании со своим футболистом и по совместительству блогером Анатолием Тарасенко, который обманывал людей на деньги.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал о нескольких аферах, которые организовал Анатолий Тарасенко (автор проекта «Толя о футболе»). Сначала Тарасенко якобы хотел отвезти детскую команду на футбольный турнир в Дубае. Он собрал деньги с родителей детей, однако поездка так и не состоялась. Суммарно Анатолий получил более 5 млн рублей, которые проиграл в букмекерской конторе. Спустя время он признался обманутым родителям, что проиграл деньги на ставках, и пообещал возместить ущерб в ближайшие годы.

Позже Тарасенко придумал новую схему. Блогер анонсировал сбор детей для участия в международном турнире в турецком Сиде. Когда пришло время поездки, Анатолий заявил, что анонсированный турнир был «перенесён», якобы по воле организаторов из Сиде в Анталью. Так поездка на международный турнир превратилась в обычный и очень дорогой учебно-тренировочный сбор. Большая часть родителей в итоге согласилась лететь, чтобы не потерять деньги. Тем, кто отказался, была возвращена лишь часть средств под предлогом того, что отели уже оплачены. Позже выяснилось, что детская команда Анатолия Тарасенко даже не подавала заявку на турнир, а само соревнование никуда не переносилось.

Отмечается, что в схеме участвовали мама и жена Тарасенко — супруга была администратором проекта, а поездка организовывалась через турагентство, интересы которого представляла мама Анатолия.