«Зенит» — «Динамо». Личка и Семак украсят Кубок России

13 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо». Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.71. Успех москвичей оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 13 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо» (13.04.2023)

Погода накладывает определённые ограничения, но футбол от этого не становится менее зрелищным. 13 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и московское «Динамо». Начало игры — в 20:15 мск.

Первый матч москвичи выиграли со счётом 1:0. Победный гол они забили в меньшинстве. Отличился вышедший на замену Фёдор Смолов, у которого незадолго до этого родилась дочь. К сожалению, встреча запомнилась не только этим поистине красивым моментом.

Удаление Хорхе Карраскаля вызвало резонанс, ведь арбитр показал ему вторую жёлтую карточку в эпизоде, в котором не было нарушения. Самое удивительное то, что дисквалификацию полузащитника на предстоящий матч нельзя оспорить. Согласно регламенту, КДК не вправе аннулировать вторую жёлтую карточку.

Несправедливость может дать дополнительный импульс и постепенно прогрессирующему под руководством Марцела Лички «Динамо». В последних восьми турах в чемпионате России оно потеряло очки только во встречах с «Сочи» (3:3) и «Факелом» (1:1). После возобновления сезона клуб победил «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0).

Особый вклад в успехи привнёс Константин Тюкавин. В этих восьми матчах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Также нельзя не отметить прогресс в выступлениях Луиса Чавеса и Бителло. Легионеры стали чувствовать себя гораздо увереннее и брать больше инициативы, чем до зимних сборов.

Единственное — у «Динамо» по-прежнему наблюдаются большие проблемы оборонительного характера. В игре последнего тура первенства с «Ахматом» они не пропустили только чудом. Соперник даже в меньшинстве создал очень много опасных моментов.

Особенно запомнился эпизод с попаданием мяча в штангу, произошедший на 56-й минуте, при счёте 1:0. Забей грозненцы тогда, и встреча вполне могла бы завершиться совсем иначе. Личка высказал недовольство игрой команды, но также он выразил уверенность, что в матче с «Зенитом» всё будет нормально.

Петербуржцы возобновили сезон после зимнего перерыва противоречиво. Сначала они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а затем разгромили «Урал» (4:1). Впрочем, этого хватило для того, чтобы опередить «Краснодар» и занять уже привычное первое место в турнирной таблице первенства.

Постепенно адаптируются и начинают приносить пользу клубу из Санкт-Петербурга приобретённые зимой новички — Нино, Артур и Педро. 26-летний нападающий в матче с «Уралом» провёл на поле 73 минуты и отметился результативной передачей, которую превратил в гол Дуглас дос Сантос.

У «Зенита» и так была отличная глубина состава, но теперь она и вовсе стала запредельной. Множество топовых футболистов выпали из основного состава и наверняка получат игровое время в предстоящей встрече. Это добавляет интриги, но в целом мало о чём говорит.

Последние несколько лет команда из Санкт-Петербурга неудачно выступает в Кубке России. В позапрошлом сезоне она сенсационно проиграла в 1/4 финала «Алании» (2:2, по пенальти 5:6), а в минувшем уступила как раз московскому «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

Всё из-за проблем с настроем. У Семака не получается правильно подобрать слова для мотивации подопечных. Во всяком случае, в Кубке России. Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. В шести из восьми последних очных встреч голы были с обеих сторон.

Петербуржцы в 20 встречах в первенстве пропустили 18 мячей, а забили 39 — больше всех. У москвичей похожая, но чуть более скромная статистика. За этот же отрезок времени они пропустили 23 гола, а забили — 33.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 13 марта 2024 года

У обеих команд полный порядок с результативностью, но в то же время имеются некоторые проблемы в защите. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным, но вполне можно проверить ставку на голы с обеих сторон. История очных встреч и показатели на последнем отрезке сезона всецело за такой исход.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.