Адвокат экс-игрока сборной России Бугаева: нам отказали практически во всех ходатайствах

Екатерина Макличенко, адвокат экс-игрока сборной России Алексея Бугаева, рассказала о ходе процесса следственных мероприятий в отношении своего подзащитного.

«Мы подошли к окончанию следственных действий. Нам отказали практически во всех наших ходатайствах, которые касаются установления биллинга как самого Бугаева, так и оперативников, приезжавших на место. Следствие не установило личности сотрудников ППС, которые производили первичное задержание Алексея. Хотя защите доподлинно известно, что наряды полиции там были. Это видно даже по кадрам видеозаписи с места происшествия. Но по каким-то причинам они просто не установлены. В биллинге следователем тоже было отказано. Поэтому установить, кто с кем связывался и кто где находился, невозможно. То есть следствие нам не помогает проверить нашу версию, а как бы говорит: есть наша версия, и точка. А ведь статья, которую инкриминируют Бугаеву, очень серьёзная и предполагает вплоть до пожизненного заключения.

В ходе следственных мероприятий были проведены очные ставки с оперативными сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Но разногласия в показаниях они не только не устранили, а, наоборот, усилили. По сути, следствие поверило на слово сотрудникам. Была проведена проверка, они дали объяснения, которые следствие удовлетворили. А наши показания, получается, проверять никоим образом не стоит.

Мы также просили, чтобы был произведён осмотр с участием Бугаева видеозаписи, на которой виден вход на территорию университета, где всё происходило. На ней хорошо видно, что вначале двигаются некие сотрудники в форме. Затем выходит уже Бугаев вместе с оперативными сотрудниками. Они подходят к машине. Он спокойно стоит и не собирается никуда убегать. При этом его машину никто не осматривал. В любом случае мы бы хотели, чтобы был проведён дополнительный допрос Бугаева по мотивам этой записи. У нас будет возможность заявить ещё ходатайство после ознакомления с материалами, чем мы непременно воспользуемся.

Кроме того, у нас подан иск лично от Бугаева Алексея. Он подавался и ранее, но был возвращён судом. Мы подали его заново, и завтра должно состояться предварительное заседание. Но, поскольку явку истца суд не обеспечивал, мы просим его отложить, чтобы эту явку обеспечить. Алексей настаивает, что распространённая МВД Краснодарского края видеозапись порочит его имя, а свёрток, который фигурирует на видео, ему положили непосредственно перед началом съёмки. Раньше Бугаев его в глаза не видел. Это его твёрдая и последовательная позиция. Мы считаем, что органы следствия провели не полное расследование. Оно было бы ещё более полным, если бы были удовлетворены ходатайства защиты о биллинге и установлении сотрудников ППС, которые явно присутствовали на месте происшествия.

Бугаев по-прежнему содержится в СИЗО №1 города Краснодара. Самочувствие — как плюс-минус у всех содержащихся в СИЗО. Ничего хорошего я в этом плане не могу сказать. Но морально он готов сражаться. А его позиция очень простая: последовательность всего, что происходило, отличается от той, на которой настаивают оперативники», — сказала Макличенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 1 ноября 2023 года появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.