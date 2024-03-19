Экс-игрок «Локомотива» Джанашия: Дзюба — один из лучших нападающих

Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия высказался о форварде железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Артём делает своё дело. Для команды он сила. Думаю, что Дзюба ещё поможет «Локомотиву». Сейчас у них нет нападающих, кто бы мог его заменить. Он один из лучших нападающих на данный момент. Я не вижу смысла с ним расставаться. Даже если его будут выпускать на 20-25 минут, то он сделает своё дело для команды», — сказал Заза Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн.