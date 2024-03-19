Тренер Сербии — о Павловиче: мы хотели, чтобы он играл за нас, но на него надавили

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о полузащитнике «Баварии» Александаре Павловиче, которого вызвали в расположение национальной команды Германии. У Павловича есть сербские корни, но родился он в Мюнхене.

«Он был у нас в списке два года. Мы перепробовали всё, с декабря общались с его семьёй, позже подключился его агент, а затем и сам Александар. Думаю, там было большое давление со стороны Немецкого футбольного союза, и Нагельсману пришлось позвонить ему, когда они увидели, что Сербия не шутит и действительно хочет заполучить его. Люди в Сербии не должны злиться.

Неправильно говорить, что мы потеряли его, потому что он никогда не играл за наши молодёжные команды. Его решение таково, мы уважаем его и желаем ему всего наилучшего. Никаких обид», — приводит слова Стойковича Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).