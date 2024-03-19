Руслан Нигматуллин: у Дзюбы больше активности в медиа, чем на футбольном поле

Бывший голкипер ЦСКА, «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о форварде железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Всё зависит от самого Дзюбы. Со стартом чемпионата я вижу больше активности у Артёма в медиапространстве, нежели на футбольном поле. Активности в медиа на новом контракте, к сожалению, не скажутся.

Три результативных действия — это польза команде. Пользы от Дзюбы «Локомотиву» пока нет. В Кубке именно промах Дзюбы сказался на поражении. Роль Артёма в «Локомотиве» — быть лидером именно на поле. Пока этого не видно. Возможно, ещё Дзюба наберёт форму, но времени не так много», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн.