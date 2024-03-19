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Дроздов: «Локомотив» сейчас играет непонятно во что — один Дзюба в этом не виноват

Дроздов: «Локомотив» сейчас играет непонятно во что — один Дзюба в этом не виноват
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Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о форварде железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Трудно ответить, нужен ли Дзюба «Локомотиву» на следующий сезон, потому что мы понятия не имеем, как он тренируется, что происходит в раздевалке и быту. А если брать игры «Локомотива», то кто там лучше? Все игроки одинаковые. Сейчас команда играет непонятно во что, и тут не виноват один Дзюба. Он выходит на поле, ему даётся игровое время. Что может, то Артём и выполняет. Может быть, после этого короткого перерыва выйдет и забьёт — опять будет нужен. Сейчас у «Локомотива» будет мини-сбор, подготовятся, и будет другая игра», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн.

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