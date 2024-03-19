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Глава «Зенита» Медведев прокомментировал количество игроков клуба в сборной России

Глава «Зенита» Медведев прокомментировал количество игроков клуба в сборной России
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал пять игроков клуба, вызванных в национальную команду России.

«Не обидно ли, что всего два игрока «Зенита» в сборной России? Плюс Кузяев, плюс Адамов, плюс Лунев. Наши люди. Так что какие ещё обиды», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Полузащитник Далер Кузяев в данный момент играет за французский «Гавр», Арсен Адамов – за «Оренбург», а Андрей Лунёв – за «Карабах». Все игроки ранее выступали за «Зенит».

Напомним, 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии. Их встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Парагвая. Встреча национальных команд пройдёт на той же арене.

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