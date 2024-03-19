«Осасуна» отрицает расистские высказывания болельщиков клуба в адрес Винисиуса

Пресс-служба памплонской «Осасуны» сделала заявление, в котором защитила своих болельщиков и отвергла расистский характер оскорблений, произнесённых фанатами в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора во время матча 29-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:4).

«Осасуна» и его болельщики всегда будут рядом с любым футболистом, подвергшемся расистским оскорблениям, которым нет места ни в спорте, ни в обществе. По этой причине клуб хочет продемонстрировать свою солидарность с такими игроками, как Винисиус Жуниор или Петер Федерико Гонсалес, которые несколько недель назад подверглись отвратительным, позорным и предосудительным расистским нападкам», – говорится в официальном заявлении «Осасуны».

Также клуб продемонстрировал своё неприятие «оскорблений, которые ни в коем случае не имели расистских мотивов и были произнесены меньшинством болельщиков в прошлую субботу в Эль-Садаре».

Напомним, 17 марта во время матча 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Реал», болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора. После этого инцидента руководство мадридского «Реала» подало жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании на арбитра, не обратившего внимание на оскорбления.