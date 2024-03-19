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Хлусевич: я очень жду ультрас «Спартака». Третий год пошёл, а я ни разу при них не сыграл

Хлусевич: я очень жду ультрас «Спартака». Третий год пошёл, а я ни разу при них не сыграл
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о поддержке со стороны фанатов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень сильно жду ультрас «Спартака». Третий год пошёл, а я ещё ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах. Ни одной игры в чемпионате и Кубке. Вроде только один был матч товарищеский, когда они приходили. Это был единственный матч, а в официальных ни разу. Конечно, хочется сильной поддержки в этом матче с Сербией и Парагваем. Думаю, сербские болельщики и наши будут. Будет интересно», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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