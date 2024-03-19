Экс-игрок «Динамо» Липовой рассказал, какой клуб Ла Лиги подошёл бы Тюкавину

Полузащитник «Нефтехимика», экс-игрок «Динамо» Данил Липовой, высказался о карьерных перспективах своего бывшего одноклубника — форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Я бы хотел, чтобы Костя уехал в Европу. Возраст у него подходящий. Плюс у нас нет международных турниров. А ему нужно развиваться.

Команда какого уровня подошла бы Тюкавину? Думаю, что любая команда испанской лиги, которая играет в Лиге чемпионов, если не брать грандов, типа «Реала» и «Барселоны».

Когда я с Костей играл в одной команде, он только пришёл в молодёжку, а я там уже года два играл. Таких, как он, было много. Попасть в молодёжку – это самая малость. Нужно многое пройти, чтобы вырасти в игрока топ-уровня, и Косте это удалось», — приводит слова Липового «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.