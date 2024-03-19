Липовой: хочу, чтобы в РПЛ сменился чемпион. Претендентов много

Полузащитник «Нефтехимика», бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Данил Липовой высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, у «Динамо» и «Краснодара» есть шансы завоевать золотые медали. Также Липовой отметил, что ему бы хотелось увидеть смену чемпиона в РПЛ.

«Как оцениваю шансы «Динамо» в чемпионской гонке с «Зенитом»? Они есть. Кубковый матч показал, что «Динамо» ничем не слабее. Поэтому всё возможно. У команды Лички хороший состав. Приехали интересные футболисты. Игра, которую ставит тренер, тоже интересная. Как и у Осинькина. Его команда может отнимать очки у лидеров в домашних матчах.

У «Краснодара» тоже есть шансы, потому что состав хороший. Посмотрим, какую игру будет ставить Мусаев. «Зенит» уже много лет становится чемпионом, и мне бы хотелось, чтобы он сменился. Претендентов много», — приводит слова Липового «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 20 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», в активе которого 40 набранных очков. На втором месте располагается «Краснодар» (39 очков). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (38).