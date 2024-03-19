«Большая потеря для российского футбола». В ЦСКА отреагировали на смерть Василия Уткина

Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью известного комментатора и журналиста Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Сегодня не стало Василия Уткина – легендарного футбольного комментатора и журналиста.

Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков.

Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог», — написано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.