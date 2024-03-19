Во вторник, 19 марта, состоялась жеребьёвка пятого сезона Медиалиги. 20 команд-участниц были поделены на четыре группы по пять клубов в каждой.
Состав групп пятого сезона Медиалиги:
Группа A:
— «Родина Медиа»;
— «Титан»;
— «Fight Nights»;
— «СКА-Ростов»;
— «Рома»/«Rocket Team».
Группа B:
— «2DROTS»;
— «10»;
— «Bus»;
— «Деньги»;
— «Lotus»/«Почти любители».
Группа C:
— «Амкал»;
— «Чисто Питер»;
— «Народная команда»;
— «DMEDIA»;
— «БамоBets»/«Тандем».
Группа D:
— «БроукБойз»;
— «Эгриси»;
— «Матч ТВ»;
— «Goats»;
— «Чертаново Медиа»/«Кони».
Напомним, Медийную футбольную лигу в 2022 году создал бизнесмен Николай Осипов. Победителем четвёртого сезона является московская команда «Титан». Наиболее титулованным клубом — «2DROTS» (две победы).