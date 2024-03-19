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Во вторник, 19 марта, состоялась жеребьёвка пятого сезона Медиалиги. 20 команд-участниц были поделены на четыре группы по пять клубов в каждой.

Состав групп пятого сезона Медиалиги:

Группа A:

— «Родина Медиа»;

— «Титан»;

— «Fight Nights»;

— «СКА-Ростов»;

— «Рома»/«Rocket Team».

Группа B:

— «2DROTS»;

— «10»;

— «Bus»;

— «Деньги»;

— «Lotus»/«Почти любители».

Группа C:

— «Амкал»;

— «Чисто Питер»;

— «Народная команда»;

— «DMEDIA»;

— «БамоBets»/«Тандем».

Группа D:

— «БроукБойз»;

— «Эгриси»;

— «Матч ТВ»;

— «Goats»;

— «Чертаново Медиа»/«Кони».

Напомним, Медийную футбольную лигу в 2022 году создал бизнесмен Николай Осипов. Победителем четвёртого сезона является московская команда «Титан». Наиболее титулованным клубом — «2DROTS» (две победы).