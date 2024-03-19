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«Он должен быть более злым». Луиш Фигу — о недостающих качествах Феликса

«Он должен быть более злым». Луиш Фигу — о недостающих качествах Феликса
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу высказался об игре форварда мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, выступающего на правах годичной аренды за «Барселону».

«Он очень талантлив, но ему нужно быть немного более… Как бы это сказать? Он должен быть более злым, хотеть большего, большего и большего. Но все такие, какие они есть, и иногда это очень трудно изменить. Жоау показал, что обладает многими качествами, но ему нужно больше стабильности», — приводит слова Фигу Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Феликс провёл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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