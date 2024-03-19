Валерий Карпин: не связываю забитый мяч Захаряна с вызовом в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об адаптации полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Если бы мы говорили, почему не вызвали Захаряна раньше, то давали время адаптироваться. Я разговаривал с главным тренером и спортивным директором «Реала Сосьедад» по поводу его адаптации и поведения. Сейчас, по их словам и не только, Арсен начинает привыкать к тому футболу, в который играют в Испании. Прогресс уже в том, что он стал чаще играть. Его забитый мяч не связываю с вызовом в сборную», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.