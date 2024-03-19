Игорь Корнеев рассказал о своей работе в «Химках» во время зимних сборов

Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал о своей работе на зимних учебно-тренировочных сборах «Химок».

«Это была моя привычная индивидуальная работа с игроками, включая в том числе работу на поле. Она была связана не только с тренировками с ударами по воротам, но и с разборами по тактике, ментальным тренингом и так далее. Андрей Талалаев – большой профессионал, у нас как с ним, так и его тренерским штабом сразу возникло большое взаимопонимание. И да, я получил огромное удовольствие от процесса. «Химки» вперёд!», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, на текущий момент «Химки» выступают в Мелбет Первой лиге. После 23 туров в этом соревновании красно-чёрные набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Акрона» на одно очко.

В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют с махачкалинским «Динамо». Эта встреча состоится 24 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.