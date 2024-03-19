«Это лишь небольшая неудача, которая сделает меня сильнее». Куртуа — о своей новой травме

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался относительно разрыва мениска, который случился с ним во время сегодняшней тренировки «сливочных».

«Спасибо всем за ваши сообщения. Мне грустно из-за травмы, но это лишь небольшая неудача, которая сделает меня намного сильнее. Благодаря вашей поддержке, я чувствую себя намного лучше», — написал Куртуа в своей социальной сети.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что из-за данного повреждения Куртуа пропустит два месяца. При этом 31-летний вратарь повредил мениск, находясь на завершающем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.