Куртуа порвал мениск во время тренировки и пропустит ещё два месяца — журналист Романо

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который в начале нынешнего сезона порвал крестообразную связку, досрочно завершил сегодняшнюю тренировку «сливочных» из-за разрыва внутреннего мениска правого колена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, бельгийский футболист будет восстанавливаться от данной травмы на протяжении двух следующих месяцев. Подчёркивается, что Куртуа порвал мениск, находясь на финальном этапе восстановления после травмы крестообразной связки.

Напомним, 31-летний вратарь не принял участия ни в одном матче нынешнего сезона из-за повреждения. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.