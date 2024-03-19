Форвард «Барселоны» Левандовски может перейти в мадридский «Атлетико» — Урия

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски предстоящим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Рубен Урия в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство каталонцев планирует расстаться с 35-летним форвардом. В то же время, польский футболист интересен мадридскому «Атлетико». «Матрасники» будут следить за ситуацией вокруг нападающего в ближайшие месяцы. Не исключено, что руководство мадридцев выйдет на «Барселону» с трансферным предложением в ближайшее время.

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Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «блауграну» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.