«Жаль, что есть люди, портящие футбол». Карвахаль — об оскорблениях фанатами Винисиуса

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался относительно поведения болельщиков «Осасуны», которые во время очного матча между командами в 29-м туре испанской Примеры (2:4) скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Этот вид спорта предполагает игру с мячом. Я сказал рефери об этой ситуации, чтобы он услышал, ведь это очень серьёзно. «Реал» сделал то, что сделал. Обидно из-за того, что есть люди, портящие футбол. Они не должны снова приходить на стадион.

Я не знаю, какой закон может остановить эту ситуацию, но подобного не должно происходить. Давайте предпримем все возможные средства для того, чтобы этого не повторилось», — приводит слова Карвахаля COPE.