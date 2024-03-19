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«Жаль, что есть люди, портящие футбол». Карвахаль — об оскорблениях фанатами Винисиуса

«Жаль, что есть люди, портящие футбол». Карвахаль — об оскорблениях фанатами Винисиуса
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался относительно поведения болельщиков «Осасуны», которые во время очного матча между командами в 29-м туре испанской Примеры (2:4) скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

«Этот вид спорта предполагает игру с мячом. Я сказал рефери об этой ситуации, чтобы он услышал, ведь это очень серьёзно. «Реал» сделал то, что сделал. Обидно из-за того, что есть люди, портящие футбол. Они не должны снова приходить на стадион.

Я не знаю, какой закон может остановить эту ситуацию, но подобного не должно происходить. Давайте предпримем все возможные средства для того, чтобы этого не повторилось», — приводит слова Карвахаля COPE.

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