Сразу четыре португальца вошли в список самых дорогих игроков не из топ-5 лиг — CIES

Центральный защитник «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Силва является самым дорогим футболистом за пределами топ-5 европейских лиг по версии аналитического интернет-портала Cies Football Observatory. В список попали ещё девять игроков.

Топ-10 самых дорогих футболистов за пределами топ-5 европейских лиг:

1. Антониу Силва («Бенфика») – € 114,7 млн;

2. Жоау Невеш («Бенфика») – € 95,5 млн;

3. Гонсалу Инасиу («Спортинг») – € 87,4 млн;

4. Эндрик («Палмейрас») – € 80,5 млн;

5. Усман Диоманде («Спортинг») – € 78,4 млн;

6. Йоррел Хато («Аякс») – € 78,1 млн;

7. Анатолий Трубин («Бенфика») – € 72,8 млн;

8. Диогу Кошта («Порту») – € 71,5 млн;

9. Брайан Бробби («Аякс») – € 69,8 млн;

10. Кеннет Тайлор («Аякс») – € 66,4 млн.

Отмечается, что для формирования оценки использовалась специальная статистическая модель, «более чем в 80% случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие».