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«Я увидел, что есть только одно решение». Левандовски — о решении Хави уйти из «Барселоны»

«Я увидел, что есть только одно решение». Левандовски — о решении Хави уйти из «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно решения главного тренера сине-гранатовых Хави покинуть свою должность по окончании нынешнего сезона.

«Мы поговорили, но я увидел, что есть только одно решение. Я не хочу оказывать на него дальнейшего давления. Это [решение Хави] также создаёт ответственность для команды. Сейчас мы больше говорим о том, что можем сделать для того, чтобы стать лучше и эффективнее. Мы не думаем о том, уйдёт ли Хави по окончании сезона, но мы играем под руководством Хави и хотим выигрывать с ним», — приводит слова Левандовски Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави сообщил о своём решении в конце минувшего января. Испанский специалист заявил, что «Барселоне» нужно сменить вектор развития.

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