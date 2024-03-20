Стал известен клуб, в который может перейти Оливье Жиру по окончании сезона

Французский нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру может покинуть европейский футбол уже грядущим летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, на 37-летнего француза есть спрос в МЛС. С лучшим бомбардиром «Милана» ведёт переговоры «Лос-Анджелес», где играет его экс-партнер по сборной Франции Уго Льорис. Однако отмечается, что никаких договорённостей по трансферу пока нет.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. За «Милан» футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего француза рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Материалы по теме Сборная Франции опубликовала составы на товарищеские игры с Германией и Чили

Оливье Жиру подарил свои шорты фанату: