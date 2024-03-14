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Сборная Франции опубликовала составы на товарищеские игры с Германией и Чили

Сборная Франции опубликовала составы на товарищеские игры с Германией и Чили
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на мартовские товарищеские матчи с Германией и Чили. Об этом сообщает пресс-служба «трёхцветных».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список игроков на ближайшие матчи попали 26 футболистов:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Уоорен Заир-Эмери («ПСЖ»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Мусса Диаби («Астон Вилла»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

Матч с Германией состоится в субботу, 23 марта и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча с Чили пройдёт во вторник, 26 марта, старт запланирован на 23:00 мск.

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