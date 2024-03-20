Азар назвал самое яркое воспоминание в своей карьере

Бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своём самом лучшем воспоминании в карьере.

«Это была моя мечта. Это так, несмотря на то что история была не такой уж хорошей из-за травм. Когда я оглядываюсь назад и вижу фотографии в белой футболке «Реала», я горжусь этим. Что касается «Челси», я провёл там семь лет. Это лучшее воспоминание в моей футбольной карьере», — приводит слова Азара Evening Standard.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2019-го. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.